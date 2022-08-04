Новосибирск, 4 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл совещание по вопросам готовности регионов к холодам. Отмечается, что в целом подготовка к предстоящему отопительному сезону в Сибири идёт в соответствии с графиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Так, на 1 августа, готовность жилищного фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей составила 60-65%. Запасы угля и жидкого топлива в среднем — 70% от норматива.

При этом в Новосибирской и Омской областях есть отставания по формированию запасов угля. Серышев указал властям этих регионов на необходимость «заблаговременно сформировать запасы топлива и не допустить перебоев с поставками угля».