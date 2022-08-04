Солнечногорск, Московская область, , 19:30 — REGNUM В четверг, 4 августа, на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. События в Мастерской управления «Сенеж» прошла панельная дискуссия с генеральным директором президентской платформы «Россия — страна возможностей». Алексей Комиссаров рассказал о проектах и конкурсах платформы, а также ответил на вопросы участников сообщества «Политика» о тиражировании конкурсных практик, возможностях платформы и личных мечтах.

Алексей Комиссаров Дарья Антонова, ИА REGNUM

Алексей Комиссаров начал выступление с того, насколько сильно изменилась вера в возможности реализации молодежи в России с созданием президентской платформы: «В 2017 году были проведены замеры того, что тревожит нашу молодежь, и одной из главных проблем оказалась возможность самореализоваться и добиться успеха в жизни без помощи родителей, денег и связей. На тот момент в среднем лишь 37% опрошенных заявили, что видят такую возможность. Президент обратил на это внимание и решил изменить ситуацию. Так появился конкурс управленцев «Лидеры России». После первого сезона этого проекта Президент принял решение о создании нашей платформы. В конце июня этого года ВЦИОМ провел идентичный опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодёжи вырос до рекордного уровня — 76%, то есть более, чем в два раза за пять лет».

По словам Алексея Комиссарова, за 4 года работы в конкурсах, проектах и олимпиадах платформы уже поучаствовало более 15 миллионов человек из 85 регионов России и 150 стран мира, а победители и финалисты получили десятки самых разных возможностей для развития таких, как поступление в престижный вуз, стажировка и трудоустройство в ведущих компаниях России, образовательный грант, возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по России или создать свою команду единомышленников и не только. Только среди «Лидеров России» более 350 человек получили назначения на высокие должности.

«Наша главная задача — способствовать усилению работы социальных лестниц, давать возможности развиваться всем в регионах. Мы создаем будущее страны, открывая равные возможности для каждого. Нам важно, чтобы молодёжь оставалась в стране, постоянно развивая свои лучшие качества и профессиональные компетенции», — отметил спикер.

Во время диалога участники спросили Алексея Комиссарова, какие именно механизмы наиболее действенны для вовлечения большего количества молодых людей в проекты.

«Самый эффективный способ — это путь амбассадорства, когда участники проектов сами транслируют обществу, что они получили после проектов и почему это важно. Нужно продумывать систему поощрения наших амбассадоров, например, участием в других интересующих их проектах, образовательных программах в Мастерской управления «Сенеж», форумах», — объяснил он.

Рассказав аудитории о новых проектах платформы — экологическом конкурсе «Экософия» и конкурсе для специалистов гейм-дев индустрии «Начни игру» — Алексей Комиссаров уточнил, что проекты создаются в ответ на конкретный запрос: «У нас нет задачи просто выходить на неохваченную аудиторию — их очень много, и мы просто не справимся с таким объемом. У нас есть задача отвечать на запрос. Если множеству людей понадобится проект конкретной направленности, мы обязательно рассмотрим эту идею. Нам важен спрос, так как мы не хотим делать проекты ради проектов. Мы хотим, чтобы работала именно система социальных лифтов».

В конце встречи спикер дал напутствие участникам сообщества «Политика» на форуме «Территория смыслов»: «Во-первых, в современном мире никто ничего не может сделать один. Работа в команде — очень важный навык, которому нужно учиться и который нужно развивать. А второй совет — мечтать, верить в свои мечты и их реализовывать. Звучит банально, но я точно знаю, что, когда веришь в мечту и что-то делаешь для того, чтобы она осуществилась, то жизнь играет совсем другими красками и происходят невероятные вещи».

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» в городе Солнечногорске Московской области.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу Росмолодёжь. События. Росмолодёжь. События — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь. События), так и единовременные (Фестивали ко Дню молодёжи, Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «ОстроVа», «Истоки», «Машук», «Таврида», «Территория смыслов», Форум молодых предпринимателей, X Форум рабочей молодёжи, Форум социального призвания, «ШУМ», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «УТРО». Каждый форум имеет тематику и реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. Мероприятия охватывают более миллиона человек.