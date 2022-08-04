Москва, , 19:29 — REGNUM Российский экспортный центр опубликовал сборник лучших практик, которые применяются в регионах России для развития несырьевого неэнергетического экспорта и продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В него вошли 14 кейсов семи российских субъектов: Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Алтайского края, а также Ленинградская, Новгородская, Рязанская и Свердловская, области.

В отборе bestpracticeдля сборника принимали участие 29 региональных практик, из них по итогам заседания экспертной группы были выбраны лучшие.

«Этот сборник поможет регионам обмениваться информацией и перенимать опыт тех, кто уже реализовал те или иные инструменты поддержки локальных экспортеров. Регионы-доноры очень ответственно подошли к участию в создании сборника, что позволило в короткие сроки собрать необходимую информацию. Взаимопомощь и обмен опытом должны стать отправной точкой как для наращивания экспортного потенциала уже существующих экспортеров, так и для продвижения на зарубежные рынки продукции начинающих участников ВЭД», — отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов.

Сборник состоит из трех разделов: практики внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, кейсы успешной работы региональной инфраструктуры поддержки экспорта, а также другие bestpractice регионов, которые связаны, например, с успешным устранением административных барьеров, популяризацией экспорта и эффективным взаимодействием с институтами развития и финансовыми институтами.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.