Москва, 4 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В четверг, 4 августа, в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единый день голосования — 2022: первые прогнозы». Эксперты обсудили прошедший процесс регистрации, как проявляют себя кандидаты и партии, а также дали первые прогнозы. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

ИА REGNUM Голосование

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев обратил внимание на то, что дискуссия о том, нужны ли выборы в условиях текущий общественно-политической обстановки угасла.

«Мы видим, что люди заняли внутреннюю позицию «мы хотим выбирать и должны выбирать», — подчеркнул он. Далее эксперт привел успешные примеры работы врио глав регионов, участвующих в избирательной кампании.

Отдельно была выделена работа бывших сотрудников администрации президента — врио губернатора Кировской области Александра Соколова и Томской области — Владимира Мазура. В отношении Александра Соколова эксперт высоко оценил эффективность развернутой коммуникации с населением в регионе, быстро набранную популярность в соцсетях, количество и качество поездок, охарактеризовав их как «работу по конкретным проблемам». Также, как и Александр Соколов, развернул все свои компетенции в интересах территории, врио губернатора Томской области Владимир Мазур. По мнению эксперта, кампания этих двух врио ведется по самому важному контуру для населения – «будьте с нами, привлекайте ресурсы для решения проблем в области».

Фирдус Алиев упомянул и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева как удачный пример глубокой погруженности в специфику региона и приданию ему нового промышленного статуса.

«Сегодня можно смело прогнозировать, что те губернаторы, которые были назначены врио в два цикла, крайне успешно проходят свою кампанию, и мы ждем достаточно убедительных результатов по итогам голосования. Я думаю, что они с высокой вероятностью преодолеют 65-68%. Причем, это достаточно скромный прогноз. Полагаю, что какие-то политики могут показать результат и лучше», — заключил он.

Согласившись с Фирдусом Алиевым, модератор круглого стола Павел Данилин, также выделил врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Эксперт уверен, что залогом его успеха станут уже решенные жизненно важные вопросы для населения всего за 11 месяцев своей работы. Это введение 19 новых объектов и базового коллектора для обеспечения населения питьевой водой, запуск ремонта и строительства порядка 300 км дорог, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, восстановление авиасообщения с Москвой. По его прогнозам, результат этого врио на выборах может быть порядка 70%.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о том, как он видит базовый фон, определяющий настроения людей, ссылаясь на результаты федеральной социологии. Эксперт остановился на показателях социального самочувствия, места избирательной кампании в политической повестке, а также на рейтингах власти. По данным ФОМа и ВЦИОМа, граждане не ощущают в повестке никакой избирательной кампании — сказывается летний период. По мнению эксперта, такая ситуация выглядит нормальной, так как, если сравнивать данные федеральной кампании прошлого года, то за месяц до выборов в тот период люди тоже не видели никаких выборов. И в этом смысле, у партий есть шанс закрепиться в повестке уже сейчас. Показатели социального самочувствия можно назвать рекордными за последние годы, по словам эксперта. Если год назад 47% оценивали ситуацию как «спокойную», а 45% — как «тревожную»*, то сейчас 62% россиян имеют спокойное настроение, и только 32% определяют его как «тревожное»**.

*«ФОМнибус» — еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 16–18 и 23–25 июля 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

** «ФОМнибус» — еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 3–5 июня 2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Говоря об оценке работы власти, ситуация для «Единой России» и руководства страны складывается хорошо. Если в прошлом году 57% граждан позитивно оценивали работу В. Путина, то сегодня их число — 81%. Доверие Президенту в 2021 году выражали 54%* граждан, сейчас — 78%**. «Это экстраполируется и на партию власти. Поэтому, безусловно, можно ожидать высоких результатов партии власти на грядущих выборах. Я обращаю внимание на «Единую Россию» потому, что на самом деле это важный показатель. Он фиксирует отношение к власти в целом. По результатам ФОМ в среднем рейтинг партии на 15% больше среднего рейтинга за июль, если сравнивать 2021 и 2022 года соответственно», — пояснил он.

*ФОМнибус — с 29 марта 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно: еженедельный всероссийский репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса — интервью по телефону. Случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. 4000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

** ФОМнибус — репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 22–24 июля 2022 г. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Политолог Анна Федорова рассказала о социальных проектах партии власти: «Единая Россия» — это партия, которая лучше всех ведет системную работу на территориях. В первую очередь, я имею ввиду Народную программу. Она существует не на бумаге, это история, которая по-настоящему работает во всех регионах России. Вне зависимости от того проходят там сейчас выборы или нет». В частности, эксперт выделила такие федеральные проекты программы, как бесплатную газификацию участков и модернизацию сельских почтовых отделений. Из региональных практик партии были отмечены проекты «Здоровое будущее» в Кировской области, «Школа грамотного потребителя» в Камчатском крае, обучение граждан контролю качества капитального ремонта на Сахалине и другие.

«Единая Россия» — уникальное политическое комбо. С одной стороны, рейтинги партии растут за счет темы специальной военной операции и гуманитарной помощи, которой способствуют депутаты. Вторая часть комбо — это системная работа на больших и маленьких территориях. Сейчас мотивация голосовать за «Единую Россию» у избирателей составная, за счет эмоциональных и рациональных элементов. В совокупности — это выигрышная стратегия», — подытожила политолог.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына осветила вопрос деятельности партии «Единая Россия» по повестке специальной военной операции.

«Если мы посмотрим регулярные новости партии, аккаунты депутатов, главная история в том, что на протяжении 5-6 месяцев в ДНР и ЛНР проводится системная работа по оказанию гуманитарной помощи — это пример настоящего патриотизма… Партия «Единая Россия» — единственная, кто занимается этой повесткой, в отличие от остальных парламентских партий», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Например, депутат новой волны Игорь Костюкевич одним из первых уехал и начал разворачивать пункты приема беженцев сначала в Ростовской области, потом в ДНР и ЛНР, сейчас он плотно работает в Херсоне по социальной повестке. Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев используют свой профессиональный медицинский опыт на передовой, а также организовали приезд бригад, которые вахтовым методом оказывают помощь пострадавшим. Михаил Киселев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, помогает в проведении строительных работ вместе с «Российскими студенческими отрядами». При содействии партии был учреждён женский комитет, который оказывает социальную и моральную поддержку девушкам. «Я хочу обратить внимание, они совершают не просто поездки на освобожденные территории, которые в среде изначально могли восприниматься по-разному. Это конкретная помощь отдельному жителю, решение определенной проблемы и системное доведение ситуации до нормализации», — подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ.

Перейдя к вопросу губернаторских кампаний Дарья Кислицына отметила, что новых врио выделяют 3 концептуальных отличия: открытость и нетерпимость к постановочным встречам; поддержка предприятий и занятости; эффективное управление и разработка стратегий развития регионов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что повестка специальной военной операции накладывает отпечаток на текущий избирательный цикл, но у граждан уже была практика участия в «нестандартной» кампании во время пандемии: «Мы начинаем обсуждать существующую ситуацию как уникальную, это справедливо, но забываем о предыдущем периоде и социальном, общественном, политическом и экономическом опыте, который получили граждане нашей страны».

Более того, электоральная кампания во время пандемии принесла много нововведений, которые сегодня стали нормой. Комментируя вопрос места избирательной кампании в текущей повестке, политолог выделил три тенденции: высокие рейтинги партии власти и «эффект сплочения» не был бы возможен, если бы существующая политическая система не показала свою эффективность и до текущих событий; потребность граждан в выборах формируется на основе запроса о плане действия в условиях внешнего давления; граждане проявляют сейчас к выборам такой же интерес, как и в предыдущие года.

Подводя итоги круглого стола, Павел Данилин отметил: «Главное на выборах — это конкурентность и легитимность, а конкуренция зависит не от организаторов выборов, а от партий. Поэтому, как партии себя поведут, такая и будет конкуренция».