Вашингтон, 4 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Не судить, а освободить должны были в России американку Бриттни Грайнер, попавшуюся на контрабанде наркотиков. На эту тему 4 августа высказался американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Негодуя по поводу приговора в виде девяти лет лишения свободы и миллионного штрафа (в рублях), вынесенного судом в отношении Грайнер, американский президент призвал Россию «немедленно освободить её».

Приговор российского суда он назвал «неприемлемым», а её нахождение под стражей — «неправомерным». Глава США подчеркнул, что дома Грайнер ждут её «жена», друзья и коллеги.

И ещё Байден напомнил, что Грайнер непременно должна вернуться в США за компанию с Полом Уиланом. Напомним, их предлагают обменять на приговорённого в США к 25 годам Виктора Бута.