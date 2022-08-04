Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. По итогам второго квартала 2022 финансового года компания Paramount объявила о том, что аудитория её онлайн-кинотеатра Paramount Plus выросла на 4,9 млн подписчиков. Об этом 4 августа сообщает портал Comicbook.

Заставка кинокомпании Paramount Заставка кинокомпании Paramount

Издание отмечает, что Paramount сделала заявление о росте подписчиков на фоне негативных новостей о состоянии индустрии онлайн-кинотеатров. Например, сообщений о падении акций Netflix и о том, что Warner Bros. закрыла на этапе постпроизводства проект кинокомикса «Бэтгёрл» стоимостью около $90 млн, который изначально был ориентирован на аудиторию потоковых сервисов.

Отметим, что на Paramount Plus выходит сериал Йеллоустон, являющийся сегодня одним из самых популярных телешоу. Кроме того, онлайн-кинотеатр вскоре начнёт показывать ленту «Топ Ган: Мэверик», которая является самым кассовым фильмом года (сумма общемировых сборов составила более $1,32 млн).

Напомним, сервис Paramount Plus был запущен 4 марта 2021 года. По состоянию на 15 февраля 2022 года его аудитория составляла около 32,8 млн пользователей и 56,8 млн, если учитывать аудиторию канала Showtime.