Ворсино, Калужская область, , 20:30 — REGNUM На детской площадке села Ворсино Боровского района собака порода хаски напала на восьмилетнюю девочку, когда ребёнок пытался погладить собаку. Животное на площадку привела другая девочка. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Хаски. Собака skeeze

В результате нападения собаки у девочки травмированы нос, щека, глаз и горло. В столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ребёнку была экстренно проведена операция.

Прокуратура и полиция устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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