Новосибирск, 4 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения новосибирского управления Росздравнадзора Александр Махнев отправлен под домашний арест. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Махнева оставлено без удовлетворения. В отношении Махнева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 1 октября 2022 года», — говорится на сайте суда.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения ведомства при трудоустройстве предъявил в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании.

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Напомним, что главу новосибирского Росздравнадзора Елену Хрусталеву также отправили под домашний арест до 1 октября 2022 года по делу о мошенничестве.

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