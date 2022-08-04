Москва, 4 августа, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Проблема с поставкой газотурбинного двигателя Siemens, необходимого для перекачки газа в ЕС по «Северному потоку», может коснуться и остальных двигателей, сообщает 4 августа пресс-служба Газпрома в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Сейчас запустить компрессорную станцию «Портовая» для газификации ЕС не позволяют санкции, мешающие поставке в Россию после ремонта двигателя №073. «Аналогичные риски сохраняются в отношении подлежащих капитальному ремонту двигателей №072, №074 и №121», — заявили в пресс-службе.

Читайте также: Газпром объяснил ситуацию с газотурбинными двигателями Siemens

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Газпром 4 августа опубликовал развёрнутые разъяснения причин невозможности поставлять в ЕС больше газа.