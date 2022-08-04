Москва, , 19:01 — REGNUM Народной милиции Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) возле своей столицы. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, линия фронта проходит возле западной и юго-западной границы Донецка и сейчас украинские войска удается оттеснять от города.

«Местами нам удалось прорвать оборону. В Песках, на Авдеевском направлении есть успехи. Движение есть. Медленно, но уверено мы идем вперед. К сожалению, всей линией фронта мы идти не можем — силы противника превосходят нас по численности. Но наши бойцы ежедневно совершают героические усилия и приближают победу», — сказал Безсонов.

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