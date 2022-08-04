Новосибирск, , 19:00 — REGNUM После трагедии с убийством девушки в Новосибирске, в котором подозревается мигрант из Таджикистана, россиянам и иностранцам нужно сделать выводы. Об этом 4 августа в интервью ИА REGNUM рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов.

Трудовые мигранты в России

По мнению собеседника, необходимо предпринимать меры «для изменения отношения к стране пребывания со стороны гостей России в целом и Новосибирской области в частности. А также работать над отношением новосибирцев к мигрантам из Средней Азии».

«Это длинный и сложный путь, который нам предстоит пройти», — сказал он.

Депутат отметил, что «отношение к ним во многом зависит от самих мигрантов и от усилий, которые иностранцы прилагают, находясь России».

«В частности, они должны знать русский язык и неукоснительно соблюдать законы страны. Также мигранты должны знать и уважать обычаи и культурные особенности нашей страны. Это важно. Эти нехитрые правила позволят избежать множество ненужных конфликтов. И через какое-то время улучшат наше отношение друг к другу», — считает Антонов.

Он отметил, что национально-культурные автономии и диаспоры «могли бы сыграть в этом процессе положительную роль, но пока, к сожалению, этого не происходит».

Материалы по теме:Россия превратилась в проходной двор для мигрантов из Туркестана — депутат