Отношение к мигрантам в России зависит от них самих — депутат
Новосибирск, 4 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. После трагедии с убийством девушки в Новосибирске, в котором подозревается мигрант из Таджикистана, россиянам и иностранцам нужно сделать выводы. Об этом 4 августа в интервьюИА REGNUM рассказал депутат Совета депутатов НовосибирскаРостислав Антонов.
По мнению собеседника, необходимо предпринимать меры «для изменения отношения к стране пребывания со стороны гостей России в целом и Новосибирской области в частности. А также работать над отношением новосибирцев к мигрантам из Средней Азии».
«Это длинный и сложный путь, который нам предстоит пройти», — сказал он.
Депутат отметил, что «отношение к ним во многом зависит от самих мигрантов и от усилий, которые иностранцы прилагают, находясь России».
Он отметил, что национально-культурные автономии и диаспоры «могли бы сыграть в этом процессе положительную роль, но пока, к сожалению, этого не происходит».
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