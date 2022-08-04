Москва, , 18:52 — REGNUM В результате обстрела вооруженными силами Украины жилых кварталов Донецка погибли шесть человек. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, добавил представитель народной республики.

«У нас шесть погибших и семь раненных, страшная ситуация, но удивляться тут нечему, они (киевские войска — прим. ИА REGNUM) с 2014 года ведут войну с мирным населением. Вот это очередное военное преступление», — сказал Безсонов.

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