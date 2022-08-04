Москва, 4 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В результате обстрела вооруженными силами Украины жилых кварталов Донецка погибли шесть человек. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Также ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, добавил представитель народной республики.

«У нас шесть погибших и семь раненных, страшная ситуация, но удивляться тут нечему, они (киевские войска — прим. ИА REGNUM) с 2014 года ведут войну с мирным населением. Вот это очередное военное преступление», — сказал Безсонов.