Лондон, 4 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Британский актёр Идрис Эльба снимется в новом фильме Bang! , режиссёром которого выступит Дэвид Литч («Быстрее пули»). Об этом сообщило издание Outlook 4 августа.

Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год Идрис Эльба

В основу предстоящей ленты ляжет одноимённая серия комиксов Мэтта Киндта и Вильфредо Торреса, рассказывающая о секретном агенте, которому предстоит противостоять террористическому культу. Ожидается, что Эльба исполнит в картине главную роль, а её съёмки начнутся до конца 2022 года.

Ранее Идрис Эльба и Дэвид Литч уже сотрудничали на съёмочной площадке. Так, актёр снялся в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу», который поставил Литч.