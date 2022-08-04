4 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 19:14 — REGNUM После визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань действующие и бывшие американские чиновники, имеющие доступ к разведданными США и союзников, сообщили изданию Fox News, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение ближайших 18 месяцев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Два бывших высокопоставленных чиновника рассказали Fox News, что, согласно данным разведки, Китай рассматривает как потенциальную возможность высадку десанта и военное вторжение на Тайвань в этот период времени.

«Мы всегда знали, что у Китая есть план военного вторжения на Тайвань. Если они не добьются успеха в воссоединении политическим путем, то они сделают это силой», — заверил бывший высокопоставленный сотрудник разведки, обсуждая разведданные одного из союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Только на этот раз корпорации не будут бойкотировать Китай, как это было с Россией, слишком уж они зависят от Китая», — пишет Localguy317.

«Пелоси подтолкнула Китай к действиям… вот какое она оставит после себя наследие?» — недоумевает biden_trucker.

«18 месяцев? Похоже, это произойдет на днях», — считает idontthinkitsright.

«Тем временем Америка потратит 750 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, пока мы страдаем от рецессии Байдена. Если вы думаете, что сейчас все плохо, просто подождите до следующего года», — советует HarryBaals404.

«Соединенным Штатам предстоит пройти долгий путь, чтобы поставить Китай на место. Визит Пелоси на Тайвань был не более чем бессмысленным шоу», — подчеркивает art0fwar1776.

«Четыре года Трампа, и мы не увидели никаких серьезных проблем. Тем временем демократы кричали, что Трамп начнет войну и что он нестабилен. А теперь посмотрите, сколько бедствий создал Байден всего за 16 месяцев», — комментирует HarryBaals404.

Байден. Апокалиптика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не думаю, что есть сомнения в том, что Китай будет обострять отношения с Тайванем и США. Пока администрация Байдена занимает Белый дом, наши враги будут продолжать наносить нам удары. Они прекрасно знают, что эта возможность исчезнет, если к власти вернется республиканец», — уверен pro-american062.

«Использование слова «могли бы» в заголовке делает его бессмысленным. Инопланетяне «могут» вторгнуться. Солнце «может» взорваться. Если вторжение Китая на Тайвань неизбежно, почему бы не сказать, что оно «вероятно», — пишет masteroftheobvious914.

«Ни один президент США в военное время никогда не проигрывал перевыборы. Мы можем быть уверены, что к 2024 году США будут в состоянии войны с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это стратегия переизбрания Байдена», — предполагает chicovasquez.

Ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявил, комментируя визит Нэнси Пелоси на Тайвань, что своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один удар по своему международному авторитету, в мире растет число тех, кто понимает: с такой страной, как США, ужиться невозможно.

Читайте ранее в этом сюжете: Действия США в отношении Китая открывают новые возможности для России