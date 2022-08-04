Париж, , 18:47 — REGNUM Китайская компания Tencent намерена стать крупнейшим акционером французской игровой компании Ubisoft. Об этом 4 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ubisoft Sergey Galyonkin

Отмечается, что Tencent, ранее купившая 5% акций Ubisoft, обратилась к семье Ива Гийемо с предложением покупки доли в компании. Пока нет информации о том, сколько ещё акций Ubisoft хочет купить Tencent, но инсайдеры утверждают, что китайский IT-гигант стремится стать крупнейшим акционером французского издателя и разработчика игр.

Они также отмечают, что Tencent хочет выкупить долю, которая принадлежит семье Гийемо (около 15% акций), предложив до €100 за акцию, и также будет пытаться выкупить доли у публичных акционеров Ubisoft.

Для справки: около 80% акций Ubisoft принадлежат акционерам. По имеющимся оценкам, капитализация Ubisoft оценивается в $5,3 млрд.

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