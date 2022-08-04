Новосибирск, , 18:48 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело об использовании поддельного диплома о высшем образовании при трудоустройстве на службу в региональное управление Росздравнадзора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения при трудоустройстве предъявил в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Фактически же обучение в вузе он не завершил.

Также руководителю регионального Росздравнадзора внесено представление с требованием об его увольнении.

Согласно информации, размещённой на сайте новосибирского Росздравнадзора, должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения занимает Александр Махнев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд избрал меру пресечения руководителю новосибирского регионального управления Росздравнадзора Елене Хрусталевой.

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