У начальника из новосибирского Росздравнадзора оказался поддельный диплом
Новосибирск, 4 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело об использовании поддельного диплома о высшем образовании при трудоустройстве на службу в региональное управление Росздравнадзора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения при трудоустройстве предъявил в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Фактически же обучение в вузе он не завершил.
Также руководителю регионального Росздравнадзора внесено представление с требованием об его увольнении.
Согласно информации, размещённой на сайте новосибирского Росздравнадзора, должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения занимает Александр Махнев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд избрал меру пресечения руководителю новосибирского регионального управления Росздравнадзора Елене Хрусталевой.
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