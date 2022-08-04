Москва, , 18:56 — REGNUM К девяти годам колонии приговорил 4 августа Химкинский городской суд (Московская область) американскую гражданку Бриттни Грайнер, признанную виновной в контрабанде и хранении наркотиков, сообщили в суде.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

Кроме того, задержанной в феврале в аэропорту Шереметьево с наркотическими вейпами американской баскетболистке назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Стоит отметить, что обвинение ходатайствовало о приговоре в девять с половиной лет для контрабандистки, так что суд проявил лояльность.

Также напомним, что Вашингтон предложил обменять Грайнер на осуждённого в США российского гражданина Виктора Бута, правда, ещё России предлагается передать Штатам шпиона Пола Уилана.

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