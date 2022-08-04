Москва, 4 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в сентябре посетит Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом 4 августа сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

«Естественно, президент полетит на Дальний Восток», — сказал пресс-секретарь, уточнив, что в программе поездки предусмотрено участие глава государства в форуме.

Напомним, Восточный экономический форум будет проходить с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.