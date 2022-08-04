Москва, , 18:39 — REGNUM В Госдуме не ждут от США правды о появлении коронавируса, но считают, что ВОЗ давно пора озаботиться секретами и масштабом американских военных биолабораторий.

Ирина Яровая Kremlin.ru

«Минобороны представило серьёзные факты. Игнорировать их было бы неправильно», — заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

США заигрались давно и по разным поводам, полагает она.

«Но ожидать от США какой-либо правдивой информации не стоит. В течение длительного времени они намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов», — заявила депутат Госдумы.

Весь их проект — от Майдана, националистов до военных лабораторий на Украине — это чудовищная иллюстрация сути агрессивной и опасной политики США, говорит Яровая.

«Это военно-биологический ящик Пандоры, который Соединенные Штаты открывают и наполняют уже не раз. Поэтому список того, какие вирусы и патогены они разрабатывают и вбрасывают, открытый. ВОЗ давно пора этим озаботиться и начать расследование деятельности и утечек вирусов из лабораторий США, в том числе в контексте происхождения и путей распространения вируса оспы обезьян, короновируса, и, наконец, открыть секреты военных биолабораторий Штатов», — цитирует пресс-служба Госдумы Яровую.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). По его словам, реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее началу.

Биолаборатории США на Украине представляли и представляют колоссальную угрозу для граждан Украины и для всего мира в целом, в том числе учитывая незащищенность объектов и несоблюдение правил безопасности, убеждены к профильной комиссии Госдумы и Совфеда.

Кроме того, Минобороны РФ в июле 2022 года обнародовало информацию о том, что Metabiota и Black & Veatch занимались созданием инфекций, потенциально рассчитанных на нанесение ущерба аграрному сектору.

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