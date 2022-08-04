Москва, , 18:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают военные преступления, чтобы держать жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в стрессе. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал очередной обстрел жилых кварталов Донецка украинской армией, в результате которого погибли мирные жители.

«То, что военнослужащие ВСУ являются отморозками, ни для кого не секрет. Это могла быть очередная карательная акция, чтобы держать в стрессе жителей Донецка», — сказал Безсонов.

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