Минск, , 19:04 — REGNUM Как бы кому не хотелось, но белорусская нация сегодня — это социокультурная реальность. Независимо от концептов постмодерна и западнорусской архаики XIX века. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк в интернет-дискуссии с активистом Максимом Дашевским. Текст сообщения депутата предоставлен ИА REGNUM самим Дашевским.

Игорь Марзалюк Gov.by

«И неозападноруссизм и литвинизм суть одно — этнический примордиалистский национализм. Белорусская нация имеет четко выраженное национальное самосознание, национальную мифологию, устойчивый образ «своей» традиции, в том числе исторической. Самосознание у белорусов — белорусское. И с этим господа, вы ничего уже не поделаете. Можете Ленина проклинать, можете Сталина. Можете оскорбительно говорить о языке и культуре», — написал депутат (орфография и пунктуация сохранена — ИА REGNUM).

«Белоруссия навсегда. На веки вечные. Это уже не этнография. Давно не этнография. Поэтому, именно поэтому, у нас есть свой президент, своя страна. Ну, а если кто-то хочет быть прикорытником около чужих фондов и обслуживать нужды польских или великорусских националистов, то пожалуйста. Но это не отменит белорусскую нацию, белорусскость» Игорь Марзалюк

Также депутат раскрыл значение понятия «белорусский мир». «Белорусский мир — это мир, в котором есть место не только православной, но и католической, протестантской, исламской и иудейской традициями. Так было на протяжении столетий. И так будет. И никакие зоологические националисты, западнорусского ли, литвинского ли разлива, это разрушить не смогут. Это наша традиция», — пояснил Марзалюк.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Марзалюк, агитируя за Александра Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года, заявил, что для республики существует два выбора — «наше государство и наш национальный лидер или Северо-Западный край». Северо-Западным краем называлась административная единица Российской империи, в которую входила территория современной Белоруссии. Упомянутый Марзалюком западнорусизм — это идеология, постулирующая национальное единство белорусов с остальными русскими.