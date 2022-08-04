Нью-Йорк, США, 4 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Сериал, который будет представлять собой приквел шоу «Чужестранка» получил официальное название. Об этом 4 августа сообщает журнал Variety.

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Сюжет сериала «Чужестранка: Кровь моей крови» расскажет об истории любви между родителями Джеймса Фрейзера (Сэм Хьюэн). В качестве продюсера и консультанта проекта выступит автор серии романов «Чужестранка» Диана Гэблдон. Шоураннер (главный продюсер) оригинального сериала Мэтью Б. Робертс займёт должности сценариста и исполнительного продюсера приквела. Реализацией проекта вновь займётся студия Sony Pictures Television. Пока авторы шоу не назвали сроки премьеры.

Напомним, премьера драматического фантастического сериала «Чужестранка» состоялась на телеканале Starz 9 августа 2014 года. Премьера шестого сезона шоу состоялась 6 марта 2022-го, известно, что Starz планирует снять седьмой сезон.