Москва, 4 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $95 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 17:45 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре снизилась на 2,13% и достигла $94,72 за баррель. В последний раз баррель нефти данной марки стоил меньше $95 в середине июля текущего года.

Нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также продолжает дешеветь. Стоимость сентябрьских фьючерсов на данную марку снизилась уже на 1,7% — до $89,11 доллара.