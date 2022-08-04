Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Конгресс-центр IT-кластера «Ленполиграфмаш» Санкт-Петербурга опроверг информацию о проведении на своей территории лекции популяризатора науки Аси Казанцевой, активно выступающей против специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает 4 августа корресподнет ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Отмена концерта

Ранее ИА REGNUM сообщало, что популяризатор науки, нейробиолог и журналист Ася Казанцева, активно выступающая против спецоперации и восхищающая «стойкостью Украины» в своих социальных сетях, указывала на то, что Россия, «как свинья, жрет своих сыновей».

В анонсе новой лекции «Социальный мозг: между сотрудничеством и конформизмом», с которой женщина планировала выступить в августе, указывалось, что выступление спикера пройдет на трех площадках в Санкт-Петербурге (зал «Микеланджело» IT-кластера «Ленполиграфмаш»), Великом Новгороде (КЦ «Диалог») и Пскове (пространство «Простория»).

«Договорных отношений со спикером Асей Казанцевой у конгресс-центра «Ленполиграфмаш» не было. Продажей билетов конгресс-центр не занимается. Мероприятие не было запланировано на нашей площадке, никакая работа по его подготовке на нашей площадке не велась», — заверили ИА REGNUM в кластере.

ИА REGNUM сообщили и организаторы выступления в Великом Новгороде. Казанцева же, комментируя волну отмен своих выступлений, отметила, что у нее с организатором лекций «богатые планы по альтернативным решениям», и в самом худшем случае зрители просто получат обратно деньги за билет.

«Делаешь лекцию о том, как люди прогибаются под влиянием общественного мнения, даже если оно сфальсифицированное, и тут же люди действительно так делают», — резюмировала спикер.