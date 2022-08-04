Москва, 4 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Кремле научились работать в условиях пандемии, и поэтому на фоне роста числа заболеваний коронавирусом менять график мероприятий не планируют. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы уже научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть», — заявил Песков.