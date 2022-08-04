Севастополь, 4 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Севастополе возбудили следственные органы, сообщили 4 августа в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Пресс-служба УМВД по Севастополю ДТП в Севастополе

Авария произошла около 11:30 на трассе в районе посёлка Сахарная головка. По предварительным данным, водитель гружёного грузовика, следуя в направлении Севастополя, врезался в движущуюся впереди фуру, которая затем столкнулась с ещё несколькими автомобилями. Один из легковых автомобилей загорелся, погиб водитель — 47-летний житель Краснодарского края. Двое детей, семилетний мальчик и годовала девочка, получили неопасные травмы.

На месте ДТП работают следователи, криминалисты. На данный момент завершен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается число пострадавших пассажиров и степень тяжести причинённых им травм. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливается соблюдение процедуры допуска водителей фур к управлению транспортными средствами, прохождение ими соответствующих медицинских и иных предрейсовых обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция сообщала, что участниками ДТП стали 11 автомобилей, прокуратура сообщала о 12 повреждённых машинах. Также в УМВД по Севастополю сообщалось, что, предположительно, у большегруза отказали тормоза.