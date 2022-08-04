Москва, 4 августа 2022, 17:51 — REGNUM Сегодня «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали в Мариуполе концерт с выступлением группы «Декабрь» для более 200 военных из России и ДНР, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.