Москва, 4 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали в Мариуполе концерт с выступлением группы «Декабрь» для более 200 военных из России и ДНР, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Сегодня на территории завода Азовсталь Молодая Гвардия Единой России и Волонтерская Рота организовали концерт для более чем 200 военнослужащих из России и ДНР, которые участвуют в специальной военной операции по защити Донбасса, а также для волонтеров, которые уже пятый месяц оказывают помощь жителям Мариуполя и освобождённых территорий. Перед ними выступила рок-группа «Декабрь». Мероприятие организовали чтобы морально поддержать военнослужащих и волонтеров. Сейчас это важно, как никогда. Ежедневно они защищают и помогают мирному населению Донбасса. Военнослужащие и волонтеры должны знать и видеть, что Россия с ними. Благодарим группу «Декабрь» в лице Михаила Семенова за поддержку и выступление на нашем концерте», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.