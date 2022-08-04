4 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что компания «Молдовагаз» попросила Газпром отсрочить ежемесячную оплату за август.

Анна Царькова, , 18:09 — REGNUM Председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Кишинев попросил Газпром отсрочить ежемесячную оплату за август в связи с тем, что новый тариф не покрывает стоимость закупки топлива и его транспортировки.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ (Национальным агентством по регулированию в энергетике. — А. Ц.), не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа… Заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром». В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе…» — написал 4 августа Чебан в своем телеграм-канале.

Читайте также: Сеть: «Плакать или смеяться?» — в Молдавии придумали замену газу из России

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Газпрому не стоит удовлетворять просьбу молдавской стороны. Среди комментирующих были и те, кто указал на то, что не стоит перекладывать вину с молдавских политиков на простой народ Молдавии, который в итоге вынужден будет расплачиваться за антироссийскую политику руководства республики.

«Держите карман шире», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Скачите вместе с украинцами. Когда скачешь, оно ведь теплее сразу», — с юмором добавил Dmitry.

«Президент у них такой, люди-то за нас (Россию. — А. Ц.) в большинстве своем. Поэтому ерунду не пишите», — призвал Ярослав.

«Любые уступки европейцы воспринимают как слабость», — отметил Алексей.

«С какого перепуга? Мы же им теперь ни разу не дружественный народ, особенно после георгиевских ленточек, которые их [президент Майя Санду] предложила в мусорное ведро выкинуть. Пусть им братский румынский народ выделит деньги на газ», — отреагировала Алёна.

«Не-не, пусть платят», — пишет CH.

«Э, нет. Ива, так ива!» — шутит Ольга.

«Румыны им в помощь», — отреагировал Тимур Х.

«Можно Приднестровьем за газ расплатиться для начала, ну а потом посмотрим, что еще нужно нам», — не без сарказма прокомментировал один из участников обсуждения.

«До чего наглые… Вообще краев не видят», — возмутился plaksament.

«А ключ от квартиры, где деньги лежат, ещё не просит? Чтобы ведьма (Санду. — А. Ц.) на эти деньги к войне стала готовиться!» — добавил Ден.

«Попрошайки! Пусть Майя попросит бесплатный газ с молекулами свободы у американцев!» — призвал еще один участник обсуждения.

«Вообще, понятие совесть начисто отсутствует у Санду. То кричит, что «страна-агрессор», и тут же в долг просит», — недоумевает Nichego G.

Майя Санду President.gov.ua

«Русофобия — это дорого, надо платить…» — прокомментировала Ekaterina.

«Утром деньги, вечером газ, и никак иначе», — отреагировал Ник@Z.

«Как это мило, сначала гадить русским, а потом просить у них газ в долг. Надеюсь, просьба выполнена не будет, сколько можно изображать добрую волю?» — недоумевает Flowerswood.

«Какое нам дело — хватает у них или нет?! Хлеб в магазинах в долг не ходят просить?! Они же европейцы «почти» — вот у своих пусть и просят! А мы им оказались чужие!» — добавила Nataly K.

«А мы причём? Есть контракт — плати. Нет денег, походи по рынку, может, дешевле продадут. Главное, больше памятников румынским карателям поставить, цена на газ сразу упадёт», — с сарказмом отметил Андрей Ч.

«Наглость — второе счастье…» — пишет Оксана.

«Минуточку! А они нам предыдущий долг вернули? Что-то не слышала! А какого, простите, хрена, снова к нам за газом лезут?» — спросила Виктория.

«Походу, у России попрошаек прибавилось», — написал Kay Y.

«Кизяк и ивы в помощь!» — с юмором подытожил Андрей.

Читайте также: В Молдавии ограничили продажу дров