Рига, , 17:50 — REGNUM

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как с июля 2022 года сократилась государственная поддержка в Латвии беженцев с Украины, их проживание в гостиницах стало невозможным. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Во втором по населению и значению городе страны Даугавпилсе таких украинцев оказалось около 140, и, чтобы люди не остались на улицах, самоуправление предложило разместить их в спортзале олимпийского центра. Но все же удалось найти более оптимальный выход — общежитие Даугавпилсского университета.

Все 140 человек фактически остались в Даугавпилсе, отмечает издание. »Мы расселили их в трех местах — это два общежития Даугавпилсского университета и гостиница при стадионе «Строитель», которая находится в ведении олимпийского центра», — сообщил руководитель учреждения Владимир Штейнберг.

Украинская беженка Наталья с детьми приехала в Даугавпилс 17 марта 2022 года из Запорожья. Она уже успела съездить на Украину. Были мысли остаться дома, но пришлось вновь ехать в Латвию: «У нас на войне погиб родной дядя. Мы поехали на похороны, думали, что останемся там, но, к сожалению, еще неспокойно, и неспокойно каждый день. Ничего хорошего пока не происходит, поэтому решили вернуться».

Уже в конце августа тем украинским беженцам, кто живет в общежитиях Даугавпилсского университета, придется вновь переезжать, так начнут возвращаться студенты, сообщил Штейнберг.