Ярославль, 4 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Ярославской области пять предприятий включили в список системообразующих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

yarregion.ru Завод в Ярославле

Специальные меры поддержки от правительства РФ смогут получить ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк», АО «Ярославский завод резиновый технических изделий», ООО «Рыбинский электромонтажный завод», ЗАО «Научно-производственная компания «ЯрЛИ», АО «Ярославль — Резинотехника».

Предприятия были включены в перечень благодаря стараниям главы Ярославской области Михаила Евраева, он просил о дополнительных мерах министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства — это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать», — рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Всего с начала 2022 года список системообразующих компаний вырос с 11 до 37 предприятий с ярославской пропиской, еще 14 входят в этот перечень в составе крупных российских холдингов. Часть из участников программы уже получили льготные кредиты. Работа по включению ярославских фирм в число системообразующих компаний РФ продолжается, ее ведет региональный антисанкционный штаб под руководством врио губернатора Михаила Евраева.