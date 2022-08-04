Москва, 4 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Транспортировке и ремонту газотурбинных двигателей Siemens для «Северного потока» мешают действующие антироссийские санкции, сообщили 4 августа в пресс-службе Газпрома. Есть риск отказа Канады от дальнейшего ремонта.

Gazprom.ru Сотрудники «Газпром»

Из-за санкций не удаётся успешно решить вопрос с турбинами для компрессорной станции «Портовая», без работы которой нельзя доставить газ в ЕС. Пока на станции функционирует только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим суточная производительность «Портовой» составляет не более 33 млн куб. м газа, отмечает компания. Необходимость остановить работу остальных турбин возникла в связи с выработкой ими 25 тысяч положенных до профилактики часов.

Ремонт двигателей турбин проходит в Канаде по контракту с Industrial Turbine Company (Британия), причём срок окончания ремонта двигателя №073 истёк ещё в мае и агрегат сразу после этого должен был быть передан Газпрому.

«Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия Газпрома двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта», — пояснили в российской компании.

Газпром отмечает, что власти Канады предоставили бумаги на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada, а она не является стороной контракта. Так что документы эти вообще никак не связаны с действующим контрактом.

«В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения», — говорится в заявлении. В итоге ремонт других двигателей может и вовсе стать невозможным, если Канада отзовёт разрешение.

К тому же санкции ЕС создают серьёзный риск для поставки двигателя из Канады в Германию.

Ведь санкции запрещают не только продажу, но и поставку, передачу (прямо или косвенно) газотурбинных двигателей, технологий и других товаров любому физическому или юридическому лицу в РФ или для использования в РФ. Причём не важно, произведены ли они в ЕС.

Свои ограничения накладывают и британские законы и санкции. Те же проблемы с капремонтом могут возникнуть и у двигателей №072, №074 и №121.

Остаётся сказать, отмечает Газпром, что невозможно поставить двигатель №073 на станцию «Портовая» в таких обстоятельствах.