Таллин, , 17:44 — REGNUM Посольство России в Эстонии опубликовало комментарий на своей странице в социальных сетях, в котором охарактеризовало как фантазии заявления председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсона местным СМИ.

Эстония Pixabay.com

Михкельсон заявил, что «администрация президента США Джо Байдена и весь западный мир сейчас должны полностью сосредоточиться на том, как привести Россию к стратегическому поражению в войне, которую она развязала».

«Наверно, не стоило бы мешать господину Микхельсону предаваться в компании со своими единомышленниками несбыточным иллюзиям о грядущем поражении России в ходе специальной военной операции на Украине», — отмечается в комментарии.

Однако, добавили российские дипломаты, фантазии Михкельсона перешли границы допустимого: «Заявление о том, что президент России «в десять, если не в сто раз опаснее для мира, чем был уничтоженный США лидер Аль-Каиды аз-Завахири» можно расценить как завуалированный призыв к физической ликвидации руководителя иностранного государства, с которым Эстония (если господин Микхельсон забыл, то мы ему напомним) поддерживает дипломатические отношения».

«Наивно полагать, что прозвучавшие из уст председателя комиссии парламента Эстонии заявления пройдут бесследно для межпарламентского диалога между нашими странами», — так завершает свой комментарий посольство РФ в этой стране.