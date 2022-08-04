Белгород, 4 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Две заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрены Белгородской области, сообщает 4 августа пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Строительство водопровода

На реализацию двух проектов в 2022–2023 годах область получит 4,4 млрд рублей и ещё 1,7 млрд рублей одобрено на реализацию четырёх проектов в 2024–2025 годах. Средства направят на проектирование и строительство объектов инфраструктуры для жилых комплексов в микрорайонах Белгорода, посёлке Северный, сёлах Репное и Шагаровка.

Бюджетные кредиты помогут ввести в регионе порядка 1,6 млн квадратных метров нового жилья.