Рига, , 17:41 — REGNUM

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Муниципальное предприятие столицы Латвии Rigas udens повысит тарифы на услуги водоснабжения и канализации, говорится в пресс-сообщении предприятия.

Тариф на услуги водоснабжения планируется повысить с 1,02 до 1,15 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость, или на 12,75%, а тариф на услуги канализации — с 0,91 до 1,11 евро, или на 22% без налога на добавленную стоимость (в Латвии налог составляет 21%).

Также планируется изменить тариф на очистку сточных вод, повысив его с 0,42 до 0,56 евро, или на 33,33%.

Изменения тарифов связаны с увеличением стоимости электроэнергии, тепловой энергии и природного газа и вступят в силу с октября 2022 года.

Отмечается, что муниципальное предприятие Rigas udens в 2021 году работало с оборотом 55,83 млн евро и прибылью 5,526 млн евро.