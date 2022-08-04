Сеул, 4 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и спикер Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пё на встрече 4 августа выразили намерение прилагать усилия для сдерживания КНДР с целью ее денуклеаризации, сообщает Reuters.

RYAN SAAVEDRA Нэнси Пелоси

«Обе стороны выразили обеспокоенность тяжелой ситуацией, связанной с растущей угрозой со стороны Северной Кореи», — говорится в совместном заявлении, распространённом после встречи в Сеуле.

«Мы договорились поддерживать усилия двух правительств для достижения практической денуклеаризации и мира путем международного сотрудничества и дипломатического диалога на основе сильного и расширенного сдерживания Севера», — отмечено также в заявлении.

Напомним, после визита в Южную Корею Нэнси Пелоси прибыла в Японию, где планирует 5 августа встретиться с премьер-министром страны Фумио Кисидой и спикером Палаты представителей Японии Хироюки Хосодой.