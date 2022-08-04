Казань, 4 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Вопросы строительства Соборной мечети обсудили 4 августа главы Татарии Рустам Минниханов и Крыма Сергей Аксёнов, а также муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Мечеть планируют построить в Симферополе, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Сергей Аксёнов

В настоящее время на объекте идут работы по благоустройству территории, внешней и внутренней отделки. Рядом с мечетью расположится здание муфтията. Сдать объект намерены в 2023 году.

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и Севастополя уточнили, что в регионе проживают 400 тыс. исповедающих ислам граждан. В основном это крымские татары. В регионе действуют 262 мечети и молельных домов, 2 медресе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 июля в чувашском селе Урмаево после реконструкции открыли Соборную мечеть.

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