Архангельск, 4 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Архангельской области организована экспедиция, в составе которой вошли исследователи Всемирного фонда дикой природы, ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Ученые обследует отдаленные леса и болота Пинежского района Архангельской области, чтобы определить состояние редких видов животных и растений, сообщает пресс-служба САФУ.

Пресс-служба Кроноцкого заповедника Дикие северные олени

«Одна из задач экспедиции — выяснить, есть ли на данной территории дикий северный олень, занесенный в Красную книгу России. По данным 15-летней давности, олень здесь обитал, но был истреблен. Свежей информации по этой территории нет, исследования давно не проводились», — рассказалАндрей Копытов, координатор проектов представительства WWF России в Поморье.

Численность дикого северного оленя в регионе сильно сократилась за 20 лет. Причиной тому является браконьерство, уничтожение природных мест обитания и изменение климата. Сохраняются небольшие группировки оленя в нескольких районах Архангельской области, но вид находится на грани исчезновения.

«Если нам удастся найти следы пребывания оленя на территории Себболота, это станет еще одним подтверждением ценности лесоболотного комплекса и весомым аргументом для создания нового регионального заказника», — добавил Копытов.

В водно-болотной системе Себболота и окрестных лесах могут встретиться серый журавль, сокол-сапсан, чеглок, бородатая неясыть и другие краснокнижные виды животных и растений. В реках и озёрах Себболота большое количество рыбы, среди которых молодь лосося и хариус.

РанееИА REGNUM сообщало, что лекарственные травы, растущие в Амурской области, могут попасть в Красную книгу. Соответствующее решение намерены принять представители управления по особо охраняемым территориям, Дирекции ООПТ и управления Росприроднадзора.

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