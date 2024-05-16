Рига, 4 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Мэр Риги Мартиньш Стакис соврал журналистам латвийских СМИ, когда заявил на пресс-конференции, что Музей оккупации страны оценил как не представляющий художественной ценности памятник освободителям Риги. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

Как выясняется, никакой оценки на предмет художественной ценности не было. Об этом заявила директор Музея оккупации Солвита Виба. По ее словам, закон, согласно которому Латвия демонтирует рижский памятник, не предполагает такую оценку.

Таким образом, заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса «было неточным и могло породить недоразумение», отметила Виба. Она пояснила, что ее задача — принять решение, может ли фрагмент демонтируемого объекта быть включен в собрание музея.

Мэр Риги 3 августа 2022 года заявил, что Музей оккупации не признал ни один из элементов памятника освободителям имеющим художественную ценность.