Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM 28-летний экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Черногории по футболу Лука Джорджевич может продолжить карьеру в России. Как сообщает издание «РБ-Спорт», на данный момент в подписании футболиста заинтересованы московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов бьет пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, трансфер футболиста может быть оформлен в ближайшие недели. Также Лука Джорджевич имеет на руках предложения от клубов из Испании и Португалии. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего черногорца в 450 тысяч евро.

Ранее в России Лука Джорджевич выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». В прошедшем сезоне черногорский нападающий принял участие в двадцати турах датской Суперлиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами.