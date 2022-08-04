Москва, 4 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить число направлений, по которым можно формировать государственные и муниципальные социальные заказы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, в действующий закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» предлагается дополнить физкультурно-оздоровительными услугами, профилактикой социально значимых заболеваний и реализацией дополнительных образовательных программ.

В частности, по физкультурно-оздоровительным услугам документ устанавливает единые, стабильные правила предоставления финансирования из бюджета на основе государственного или муниципального социального заказа на оказание услуг. При этом появление этого направления не обязывает регионы формировать социальные заказы по указанному направлению деятельности. Эти заказы будут формироваться только в случае, если региональные власти примут решение о финансовом обеспечении физкультурно-оздоровительных услуг из регионального бюджета и их включении в региональные перечни.

Включение сферы дополнительного образования в профильный закон позволит регионам принимать обоснованные решения о вовлечении в сферу оказания госуслуг в социальной сфере юридических лиц, не являющимися государственными или муниципальным учреждениями, индивидуальных предпринимателей, пояснили в правительстве.