Ахтубинск, Астраханская область, , 17:35 — REGNUM В Астрахани директор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при реализации муниципального контракта, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

По версии следствия, между строительной фирмой и администрацией города Ахтубинска был заключен муниципальный контракт по устройству футбольного поля на территории спортивного стадиона «Волга».

Директор фирмы внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения — завысил объемы выполненных работ и использованного материала. Муниципальное образование переплатило за невыполненные работы более 400 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, дело направили в суд.