Челябинск, 4 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя задержали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что гражданин 2003 года рождения в центре города показывал прохожим незаконный плакат. Его доставили в отдел полиции «Советский». Там в отношении данной персоны завели административное дело.

По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Материалы уже направлены в Советский райсуд.

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