Вашингтон, , 17:35 — REGNUM В Вене 4 августа возобновились переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на восстановление соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года, сообщает Reuters.

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В Вену также прибыл координатор Европейского союза по переговорам с Ираном Энрике Мора. При этом ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что у дипломатов не осталось места для дальнейших серьезных компромиссов.

Поскольку Иран отказывается проводить прямые переговоры с США, Мора выступит посредником между министром иностранных дел Ирана Али Багери Кани и специальным посланником США по Ирану Робом Мэлли, который 3 августа написал в Twitter, что отправляется в Вену со «сдержанными ожиданиями».

Напомним, что ранее Али Багери Кани заявил, что спасение ядерной сделки остается за Вашингтоном и призвал США «проявить зрелость и действовать ответственно».