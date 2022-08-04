Севастополь, 4 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Три человека остаются в больнице Севастополя на 4 августа после атаки на штаб Черноморского флота, сообщили в пресс-службе правительства города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Пострадавших, по поручению губернатора, навестил заместитель главы города Александр Кулагин.

«В больнице сейчас находятся две женщины и мужчина. Они чувствуют себя хорошо. Он пожелал им скорейшего выздоровления и для пополнения сил передал фрукты», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля около 06:00 мск на территории штаба ЧФ произошёл взрыв беспилотника с поражающими элементами, пострадали шесть человек. Следственные органы возбудили уголовное дело.