Таллин, , 17:30 — REGNUM Эстонской общество людей с воспалительными кишечными заболеваниями (Eesti Роletikulise Soolehaiguste Selts — EPSS) начнет выдавать карточки для посещения уличных туалетов. Об этом сообщил портал «МК-Эстония».

Туалет

Карточки будут выдаваться членам общества, чтобы помочь им при необходимости в срочном порядке использовать близлежащие уличные общественные туалеты. Карта будет именной и выдаваться члену клуба сроком на один год.

Общество попросило представителей торговых центров, официальных учреждений, заведений общепита и других мест сообщить EPSS, готовы ли они протянуть руку помощи, присоединившись к этой акции и наклеив на дверях своих туалетов наклейку «Не все недостатки видимые».

Отмечается, что в Эстонии около 2 500 человек, которые нуждаются в срочном посещении туалета ежедневно.