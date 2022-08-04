Тамбов, , 17:29 — REGNUM В Тамбове завершено расследование уголовного дела по факту взяточничества при осуществлении закупок товаров для нужд медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, бывшая заведующая аптечным пунктом медицинского учреждения, являясь председателем комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд медицинского учреждения, в 2020 и 2021 годах получала взятки за то, что помогала победить на торгах определенным предпринимателям. Следствию удалось доказать незаконное получение ею денежного вознаграждения в размере более 480 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Расследование завершено, дело направили в суд.